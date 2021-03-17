17 Марта 2021
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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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Счетная палата РФ (2018) | Фото: nakanune.ru

СП не поддержала закон о просветительской деятельности

Счетная палата России не поддержала так называемый закон о просветительской деятельности, принятый накануне Госдумой в третьем чтении. Ведомство считает нормы поправок в закон "Об образовании" избыточными и видит риск ограничения деятельности НКО и дискуссионных площадок.

"Предлагаемое законопроектом понятие просветительской деятельности, по сути, дублирует ранее введенное понятие воспитания",— говорится в годовом отчете Счетной палаты за 2020 год. Ведомство отмечает, что вводимый запрет на использование просветительской деятельности для разжигания розни избыточный, потому что наказание за это предусмотрено ст. 282 УК РФ, отмечает "Коммерсант".

"Реализация законопроекта приведет к ограничениям деятельности организаций гражданского общества, в том числе социальных некоммерческих организаций, дискуссионных площадок, клубов по интересам, культурных центров, сообществ, созданных по интересам и прочее",— говорится в документе.

Напомним, закон о просветительской деятельности был инициирован комиссией по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, возглавляемой сенатором Андреем Климовым. На этой неделе прошла ежеквартальная встреча членов комиссии, и они были "глубоко удовлетворены" своей деятельностью, отмечалось, что их действия вызвали раздражение у "западных заклятых друзей" и несистемной оппозиции, а значит, как полагают члены комиссии, им удалось достичь своих целей.

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СП не поддержала закон о просветительской деятельности

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Теги: счетная палата россии, просветительская деятельность, отрицательный отзыв.



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