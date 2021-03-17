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Автобус №57, общественный транспорт (2021) | Фото: Накануне.RU

Перевозчик за 35 миллионов. Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на обслуживание автобусных маршрутов

В мэрии Екатеринбурга стартовал конкурс по выбору нового перевозчика, который должен будет обслуживать сразу пять автобусных направлений. Среди них маршрут №40 (№11 на данный момент), №38, №12, №042 и №070. Согласно информации на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет 35 млн 877 тыс. 239,67 руб.

От перевозчика требуется обеспечить город необходимым транспортом, а также иметь автомобили в резерве. Требуются автобусы как малого, так и среднего класса от 16 и 39 мест соответственно. Все они должна быть оснащены спутниковой навигацией и покрашены в зеленый цвет.

Финальный день подачи заявки на участие в конкурсе – 8 апреля 2021 г.

Напомним, что в рамках проекта по улучшению транспортной сети в уральской столице с 2021 г. начнется замена маршрутов общественного транспорта. За счет обновления маршрутной сети планируется повысить комфортность и привлекательность транспорта общего пользования для населения, улучшить регулярность движения и снизить отрицательное воздействие на окружающую среду.

Тем временем, в администрации Екатеринбурга начали обсуждать планы по повышению стоимости проезда в общественном транспорте. При этом в мэрии заверили, что в этом году цена поездки останется прежней. Зато в ближайшее время в 57 новых автобусов, которые город получил в прошлом году, на маршрутах №21, 25 и 50 должны появиться валидаторы - транспортные терминалы для самостоятельной оплаты проезда.

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Перевозчик за 35 миллионов. Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на обслуживание автобусных маршрутов

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Теги: перевозчик, конкурс, поиски, мэрия Екатеринбурга, автобусы, маршрут



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