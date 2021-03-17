В Счетной палате предупредили об угрозе топливного кризиса в России

Счетная палата России предостерегла Минэнерго о возможности повторения в стране топливного кризиса 2018-го года, когда в ряде регионов, особенно на Дальнем Востоке, возник дефицит бензина, за литр перекупщики просили 100 рублей.

"Сейчас отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности", - отмечается в годовом отчете СП.

Согласно данным ЦДУ ТЭК, цены на топливо в рознице растут девять недель подряд, особенно ситуация острая на Дальнем Востоке – там она осложняется недавним локальным кризисом, когда топливо пришлось поставлять в регион даже из Росрезерва. Но рост цен отмечают и в Поволжье, и на Северном Кавказе, в Крыму и Севастополе цены на бензин выросли за неделю еще на 25-43 коп. и 11-31 коп. соответственно.

Между тем, в Минэнерго уже подготовили комментарий на счет заявлений Счетной палаты. В министерстве сообщили, что для недопущения роста цен на топливо выше инфляции "проработаны и реализованы ряд срочных мер стабилизации ситуации на внутреннем рынке".

Самой значимой мерой стала загрузка нефтеперерабатывающих заводов. Планируется увеличить запас топлива к маю этого года до 1,6 млн тонн. С марта для участников биржевых торгов были увеличены нормативы по продаже топлива на срочном рынке. Минэнерго уверяет, что "компании продолжают увеличивать запасы товарного бензина, полностью удовлетворяя потребности внутреннего рынка".

Интересно, что на оптовом рынке, где цены еще недавно достигали рекордных максимумов, сейчас наблюдается снижение. Правда, на розничных ценах это снижение если и отразится, то с временным лагом.

Также в министерстве продолжают уповать на демпферный механизм, якобы, сглаживающий волатильность мировых цен на нефть.

"В настоящее время, для соответствия изменившимся реалиям мирового рынка, а также для обеспечения доходности розничного бизнеса на АЗС, Минэнерго России совместно с Минфином России по поручению вице-премьера Александра Новака работают над корректировкой демпфирующего механизма в сторону его увеличения, что в итоге должно сохранить изменение цен на топливо не выше уровня инфляции", - говорится в сообщении Минэнерго.