Причиной схода вагонов в Челябинской области мог стать излом рельса

Предварительной причиной схода 17 вагонов с углем на перегоне в Челябинской области стал излом рельса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте.

"В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты обломки рельса со следами излома, регистраторы переговоров, кассета со скоростемерной лентой локомотива, которая направлена для расшифровки, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, рано утром 16 марта на 1978 километре перегона Сыростан-Хребет ЮУЖД при движении грузового поезда с рельсов сошли 17 вагонов с углем. По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба.

17 марта в 3:01 были завершены восстановительные работы на месте схода вагонов. Движение поездов на перегоне осуществляется в штатном режиме.