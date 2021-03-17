США на следующей неделе введут санкции против России за вмешательство в выборы

США объявят о санкциях против России, Ирана и Китая на следующей неделе из-за их предполагаемого вмешательства в американские выборы 2020 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

В докладе национальной разведки США утверждается, что российские власти якобы пытались дискредитировать Джо Байдена и Демократическую партию в ходе избирательной кампании, передает Regnum.

Вашингтон обвиняет Москву в попытках поддержать переизбрание Дональда Трампа.

Отмечается, что операция была проведена группой "российских правительственных организаций" по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Она была направлена на "подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США".

С этой целью "российские государственные лица" продвигали "дезинформирующие сообщения против Джо Байдена". При этом отмечается, что с российской стороны кибератак зафиксировано не было.