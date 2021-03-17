Американская разведка обвинила Москву в попытках дискредитировать Байдена

Разведка США обвинила российские власти в попытках помочь переизбранию экс-президента Дональда Трампа и помешать кандидату Джо Байдену на выборах в 2020 году, следует из доклада офиса директора Национальной разведки.

Отмечается, что якобы операция была проведена группой "российских правительственных организаций" по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Она была направлена на "дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США".

С этой целью "российские государственные лица" продвигали "дезинформирующие сообщения против Джо Байдена". При этом отмечается, что с российской стороны кибератак зафиксировано не было, пишет "Коммерсант".

США заставят Россию "платить" за свои действия, заявил ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая с программной речью в Госдепартаменте.

По словам Байдена, он "ясно дал понять" о своих намерениях президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора, который состоялся 26 января. Речь, по его словам, шла о вмешательстве в американские выборы, кибератаках, отравлениях россиян.