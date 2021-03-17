Из Госдумы отозван законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных
Авторы проекта закона о праве властей российских регионов самостоятельно регулировать численность бездомных животных отозвали документ из Госдумы.
Причины этого не сообщаются, передает "Коммерсант".
Депутаты от "Единой России" Галина Данчикова, Надежда Максимова и Марина Беспалова внесли в Госдуму законопроект о праве регионов самостоятельно регулировать численно бездомных кошек и собак, исходя из финансирования.
В закон об ответственном обращении с животными вносится поправка, согласно которой избранные региональными властями процедуры регулирования численности животных без владельцев должны производиться специалистами-ветеринарами "гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть".