В Минстрое сообщили, что спрос на жилье в регионах превысил предложение

Спрос на жилье в России превысил предложение.

Как сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, почти во всех регионах страны у застройщиков закончились выставленные на продажу квартиры. "…И в этой связи активный заход во все субъекты РФ конкурентных застройщиков - задача министерства и правительства России",— сказал он, передает ТАСС.

Ранее эксперты назвали регионы с самыми доступными новостройками, а также вторичным жильем. Оказалось, что самая дешевая вторичка в Ингушетии – там такую квартиру в среднем можно купить за один миллион рублей.