Роскомнадзор не исключил замедление и блокировку других соцсетей

Замедление работы других соцсетей, в том числе Facebook, Instagram и YouTube не исключил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

По его словам, это произойдет, если они не будут выполнять требования ведомства об удалении запрещенного в РФ контента. В этом случае "пойдем так же по линии технической",— сказал он. Как отметил Субботин, в настоящее время идут административные процессы, связанные со штрафами за неудаление запрещенной информации в Facebook, Instagram, YouTube и Twitter, передает "Интерфакс".

Ранее в Роскомнадзоре пообещали заблокировать в России Twitter через месяц, если соцсеть не удалит запрещенную информацию.