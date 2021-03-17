Сегодня в Челябинске состоятся похороны погибшего хоккеиста

17 марта в Челябинске состоится церемония прощания с погибшим от смертельной травмы хоккеистом Тимуром Файзутдиновым.

Прощание пройдет в полдень на арене "Трактор". Как сообщил друг спортсмена Никита Заблоцкий, причиной гибели стала шайба, которая случайно попала при броске в сонную артерию, сообщает телеканал "360".

Следственными органами следственного управления СК России по Ярославской области организована проверка по факту получения травмы, в результате которой 16 марта спортсмен скончался.