17 Марта 2021
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(2019) | Фото: форум Утро

Сегодня в Челябинске состоятся похороны погибшего хоккеиста

17 марта в Челябинске состоится церемония прощания с погибшим от смертельной травмы хоккеистом Тимуром Файзутдиновым.

Прощание пройдет в полдень на арене "Трактор". Как сообщил друг спортсмена Никита Заблоцкий, причиной гибели стала шайба, которая случайно попала при броске в сонную артерию, сообщает телеканал "360".

Следственными органами следственного управления СК России по Ярославской области организована проверка по факту получения травмы, в результате которой 16 марта спортсмен скончался.

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Сегодня в Челябинске состоятся похороны погибшего хоккеиста

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Теги: хоккеист, Тимур Файзутдинов



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