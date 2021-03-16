16 Марта 2021
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Экономика В России Москва
Заправка (2021) | Фото: Накануне.RU

Цены на бензин в России растут девять недель подряд

Розничные цены топлива на АЗС в России на прошлой неделе продолжали расти во всех округах России без исключений. Сильнее всего дорожает бензин на заправках Дальнего Востока.

Данные о росте цен приводит ЦДУ ТЭК. Средние цены в России бензина Аи-92 на прошлой неделе выросли на 10 копеек - до 44,67 руб./л, Аи-95 - на 9 копеек - до 47,98 руб./л. Цены на зимнее дизтопливо выросли за неделю на 6 копеек - до 49,44 руб./л, на летнее дизтопливо - на 6 копеек, 46,89 руб./л (используется в Поволжье, В Севастополе, на Алтае, Чечне и некоторых центральных регионах страны).

Сильнее всего топливо дорожало в восточных регионах страны - в Бурятии на 60-62 коп., Забайкалье +30 коп., Приморском крае +39-41 коп., в Хабаровском +42-47 коп., в Амурской области +47-48 коп., Еврейской автономной области +42-44 коп. и Камчатском крае +56-95 коп..

В Крыму и Севастополе цены на бензин выросли за неделю еще на 25-43 коп. и 11-31 коп. соответственно.

Цены на заправках России непрерывно растут с начала января. В конце января цены на заправках Дальнего Востока приостановили рост и были стабильными в течение трех недель. Тогда (конец января - начало февраля) из-за остановки установки каталитического риформинга на Хабаровском НПЗ "Независимой нефтегазовой компании" автомобилисты Хабаровского края, Приморья, Амурской области, Еврейской АО и Забайкалья испытывали недостаток бензина. Работа установки на Хабаровском НПЗ была возобновлена 3 февраля, а 6 февраля начался выпуск бензина Аи-95. В конце февраля цены на бензин на Дальнем Востоке снова пошли вверх, сообщает Интерфакс.

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Цены на бензин в России растут девять недель подряд

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Теги: цены на бензин, рост



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