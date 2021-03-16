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Экономика В России Москва
(2011) | Фото:

"Месяц был короткий". В феврале падение промышленного производства резко ускорилось

Промышленное производство в России сократилось в феврале на 3,7% в годовом выражении. По сравнению с январем снижение составило 1,4%, сообщает Росстат.

За январь - февраль промпроизводство упало на 2,8% в годовом выражении.

В феврале, по данным Росстата, производство в секторе добычи полезных ископаемых снизилось на 8,9% в годовом выражении и на 7% в месячном. Выпуск в обрабатывающей промышленности упал на 2,4% в годовом выражении и вырос на 4,8% по сравнению с январем. Кроме того, производство в тепло- и газоснабжении выросло на 7,4% в годовом выражении и сократилось на 7,4% к предыдущему месяцу, в отрасли водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений рост составил 7,7%, по сравнению с январем показатель снизился на 3,4%.

ТАСС отмечает, что на итоги промышленного производства в том числе повлияли климатический и календарный факторы (февраль 2020 года на один календарный день больше февраля 2021 года). Кроме того, среднемесячная температура воздуха в России в феврале оказалась ниже нормы впервые с 2012 года. "Самое значительное снижение температуры по сравнению со средним значением было зафиксировано в Сибири и северных регионах страны. Это привело к росту энерго- и теплопотребления, что сказалось на итогах месяца - производство пара и горячей воды выросло на 17,0% по сравнению с февралем 2020 года, генерация электроэнергии выросла на 3,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Кроме того, снижение промышленного производства объясняется высокой базой февраля прошлого года. Также, по оценке Росстата, на итоги промпроизводства оказывает влияние эпидемиологический фактор, снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекции позволило рассчитывать на рост деловой и потребительской активности в феврале текущего года.

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"Месяц был короткий". В феврале падение промышленного производства резко ускорилось

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Теги: падение промышленного производства, росстат



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