В каждом федеральном округе может появиться детский лагерь уровня "Артека"

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова сообщила, что сейчас на стадии обсуждения и проработки находится тема создания в каждом федеральном округе страны детского лагеря уровня "Артека", "Орленка" и других федеральных детских центров.

По словам Голиковой, создавать такие лагеря планируется с использованием механизма государственно-частного партнерства. Вице-премьер признала, что сейчас большая часть школьников "отдыхает" на территории школ, а это не очень-то хорошо.

Также она упомянула, что определенный эффект дает программа создания в каждом регионе маленького "Сириуса". Например, в этом году планируется создать "Сириусы" в 17 регионах.