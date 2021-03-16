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Общество В России Москва
Артек (2016) | Фото:artek.org

В каждом федеральном округе может появиться детский лагерь уровня "Артека"

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова сообщила, что сейчас на стадии обсуждения и проработки находится тема создания в каждом федеральном округе страны детского лагеря уровня "Артека", "Орленка" и других федеральных детских центров.
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По словам Голиковой, создавать такие лагеря планируется с использованием механизма государственно-частного партнерства. Вице-премьер признала, что сейчас большая часть школьников "отдыхает" на территории школ, а это не очень-то хорошо.

Также она упомянула, что определенный эффект дает программа создания в каждом регионе маленького "Сириуса". Например, в этом году планируется создать "Сириусы" в 17 регионах.

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В каждом федеральном округе может появиться детский лагерь уровня "Артека"

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Теги: детский отдых, детский лагерь, оздоровительная кампания



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