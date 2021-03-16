Голикова признала, что регионы намеренно занижают оклады учителей и "добивают" их доплатами

Вице-премьера Татьяну Голикову в Совете Федерации спросили, почему сейчас в регионах ставки учителей устанавливаются на самых разных уровнях, но всегда – низких, они не превышают МРОТ, а система компенсационных и стимулирующих доплат непрозрачна.

Вице-премьер на это заявила: "Да, я так прямо вам и скажу: субъекты в силу ограниченности финансовых ресурсов пользуются тем, что устанавливают небольшие оклады. Добивается все компенсационными и стимулирующими доплатами, которые меняются от месяца к месяцу. Отсюда и недовольство педагогов".

Она отметила, что сейчас правительство ищет подходы. По выплатам будут созданы единые перечни, а вот по ставкам и в целом по оплате труда гарантировать что-то Москва регионам не может, потому что "оплата труда сейчас – компетенция субъектов". Голикова не исключила, что придется возвращаться "к каким-то централизованным вещам". Она напомнила, что от единой тарифной сетки государство отказалось в 2007 году. По мнению вице-премьера, может сложиться и такая ситуация, когда доплаты в одних регионах и низкий уровень доходов в других вызовет трудовую миграцию учителей. Голикова не исключает, что регионам придется "закреплять кадры", стимулировать их оставаться какими-то нефинансовыми инструментами.