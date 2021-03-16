"Никто не думал, что дистант будет такой длинный" – Голикова высказалась о качестве обучения

Вице-премьер Татьяна Голикова признала, что дистанционное образование вызвало "определенные проблемы с знаниями".

"Никто не думал, что дистант будет такой длинный. И, безусловно, есть проблемы. Всероссийские проверочные работы вызывают тоже разное отношение. В этом году мы их облегчили. Посмотрим, что получится по их итогам, также посмотрим, как выпускники сдадут ЕГЭ", - сказала Голикова, выступая в формате "Открытый диалог" в Совете Федерации.

Она также пошла на признание системы "натаскивания" и "зазубривания" к ЕГЭ, что негативным образом может сказываться на образовании школьников. Голикова не исключает, что в будущем экзамен может трансформироваться. "Сторонники цифрового образования считают, что через какое-то время можно будет отказаться от ЕГЭ. Надо будет искать компромисс между тем, что мы получаем в результате ЕГЭ и другими возможностями реализации ученика. При подготовке к ЕГЭ ученик может быть не так развивается, как он бы мог развиваться", - заключила вице-премьер.