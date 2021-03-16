На Ройзмана составили протокол за январские акции

Евгения Ройзмана задержали по прилету в екатеринбургский аэропорт Кольцово. Там его встретили полицейские, чтобы вручить протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП, об этом сообщают "Вечерние ведомости".

Бывшему главе Екатеринбурга вменили "административку" за акции в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 и 31 января.

На данный момент экс-мэра Екатеринбурга уже отпустили.

Напомним, что в минувшие выходные Ройзмана задержали на форума независимых депутатов "Муниципальная Россия".