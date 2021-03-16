Обломки здания ПРОМЭКТа свозят на нелегальную свалку

Активисты "Уральского хронотопа", выступающие против сноса ПРОМЭКТа в Екатеринбурге, отследили, куда подрядчик свозит обломки. Как оказалось, здание "переезжает" на нелегальную свалку, которую корпорация "Маяк", по всей видимости, решила устроить на пустыре по ул. Черняховского (Химмаш).

"Как тут не вспомнить определение Октябрьского суда. Тогда Октябрьская прокуратура отозвала иск к подрядчику "Маяка", потому что подрядчик... устранил все нарушения. Главным образом - подготовил проект организации демонтажа (ПОД). По идее, в ПОД должно быть отражено, куда будет вывозиться и как утилизироваться строительный мусор после сноса. Неужели в "маяковском" ПОД так и указано: обломки ПРОМЭКТа будут вывезены на нелегальную свалку?" - комментирует ситуацию член сообщества "Уральский Хронотоп" Александр Зыков.

На момент публикации Накануне.RU не удалось оперативно получить комментарий как руководства "Маяка", так и подрядчика.

Напомним, что с 15 февраля сносом здания занимается ООО "Средний Урал", в отношении которого прокуратурой также осуществляется проверка.

В это же время жители дома на Красноармейской, 78, что находится в непосредственной близости от площадки сноса здания ПРОМЭКТ, снова пожаловались на последствия демонтажа. К трещинам в доме и качающейся люстре прибавилась строительная пыль, от которой не спасают даже закрытые окна. Для проверки ситуации приехали неизвестные, называющие себя представителями подрядной организации.