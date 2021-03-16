Челябинцы получили условные сроки за незаконную рыбалку на Шершнях

В Челябинске двух рыбаков приговорили к условным срокам за незаконный вылов рыбы в Шершневском водохранилище, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ночью в мае прошлого года 24-летний житель Челябинска и 60-летний житель Копейска были задержаны на берегу Шершневского водохранилища. У них была изъята рыба двух видов: плотва в количестве 810 особей, окунь в количестве 110 особей. При этом документов, разрешающих рыболовство неводом, у задержанных не было.

После подсчета рыбу вернули в водохранилище. Однако большая часть рыбы погибла. Ущерб составили 460 тыс. руб.

Суд приговорили рыбаков к 2 годам условно с испытательным сроком 1 год каждому.