Кредиторам обанкротившегося "Тагилбанка" дополнительно направили 19 млн рублей

Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" объявила об очередном этапе расчетов с кредиторами обанкротившегося "Тагилбанка".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных связей ГК "АСВ", на выплаты дополнительно направлено 19 млн рублей. Это позволит на 100% удовлетворить требования кредиторов первой очереди банка.

"Данные средства были получены за счет реализации имущества банка, а также в результате исполнения обязательств должников перед банком", - уточнили в агентстве.

Напомним, в 2018 году Арбитражный суд Свердловской области признал "Тагилбанк" банкротом. Впоследствии 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми отклонил несколько жалоб от акционеров.

После этого экс-председателя "Тагилбанка" Ларису Пестову поместили под домашний арест.