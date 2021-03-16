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чиновник, часы, депутат, бюрократия (2018) | Фото: Накануне.RU

Кредиторам обанкротившегося "Тагилбанка" дополнительно направили 19 млн рублей

Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" объявила об очередном этапе расчетов с кредиторами обанкротившегося "Тагилбанка".
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных связей ГК "АСВ", на выплаты дополнительно направлено 19 млн рублей. Это позволит на 100% удовлетворить требования кредиторов первой очереди банка.

"Данные средства были получены за счет реализации имущества банка, а также в результате исполнения обязательств должников перед банком", - уточнили в агентстве.

Напомним, в 2018 году Арбитражный суд Свердловской области признал "Тагилбанк" банкротом. Впоследствии 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми отклонил несколько жалоб от акционеров.

После этого экс-председателя "Тагилбанка" Ларису Пестову поместили под домашний арест.

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Кредиторам обанкротившегося "Тагилбанка" дополнительно направили 19 млн рублей

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Теги: Тагилбанк, кредиторы, выплаты



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