Завод, загрязнивший Каму, перешел в собственность государства

Акционерное общество "Березниковский содовый завод" сменило основного акционера, сообщает центр раскрытия корпоративной информации "Интерфакс".

Теперь 95,84% уставного капитала предприятия принадлежит РФ в лице Росимущества. Ранее капитал принадлежал "Башкирской содовой компании" (БСК).

Ранее БСК входила в общество "Башкирская химия". В декабре арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании у холдинга 95,7% акций и передал их в собственность Росимущества.

Напомним, ранее Березниковский содовый завод был оштрафован на 150 тыс. руб. за загрязнение Камы.