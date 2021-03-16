Поклонская назвала проблемы Крыма, не решенные за семь лет

В седьмую годовщину крымского референдума по присоединению к России депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала проблемы полуострова, которые за семь лет так и не удалось решить.

По ее словам, вода остается самой очевидной проблемой. Второй острый вопрос – национализация: "почему у одних национализировали – другим передали". Третий вопрос – неравные условия для ведения бизнеса.

"Но это не патовая ситуация, это нормально. Нет такого региона, где нет коррупции. С этим нужно бороться. Знаю, что Аксенов (глава республики Крым – прим. ред.) очень активно старается изменить ситуацию", - отметила Поклонская на пресс-конференции.