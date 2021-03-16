"Проблема будет решена в пользу людей": Поклонская рассказала о конфликте вокруг Форосского парка

16 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Крым
Сергей Аксенов на стройке в Форосе в Крыму (2021) | Фото: Правительство Крыма

"Проблема будет решена в пользу людей": Поклонская рассказала о конфликте вокруг Форосского парка

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что занимается ситуацией вокруг вырубки и строительства в Форосском парке в Крыму.
Читайте также:

Поклонская сообщила, что общалась с главой Крыма Сергеем Аксеновым, и тот "дал обещание лично контролировать этот вопрос". "Проблема будет решена в пользу людей, в пользу сохранения реликтовых насаждений парка", - заявила парламентарий на пресс-конференции.

Напомним, на прошлой неделе Аксенов встречался с жителями поселка Форос и заявил, что все требования законодательства при строительстве детского оздоровительного центра в парке соблюдены в полном объеме, этажность застройки также соблюдена. "Этот вопрос снимается с повестки дня", - заявил глава республики.

Единственное нарушение, которое выявила прокуратура, — это повреждения деревьев строительной техникой. За это застройщик выплатит положенный штраф.

Напомним, жители поселка Форос настаивают на остановке "благоустройства" парка, полагая, что застройка реликтового парка со статусом ООПТ незаконна.

1 марта жители поселка Форос обратились к Владимиру Путину от имени всего Крыма. В видеобращении, которое опубликовано на YouTube, люди попросили главу государства спасти Форосский парк, который "могут сравнять с землей". Осенью 2020 года там начался снос аварийных корпусов санатория, принадлежащих ООО "Парк Форос". Параллельно на этой территории ведется строительство детского оздоровительного комплекса "Ак-Барс". Жители считают, что застройка идет не в границах реконструируемых зданий, а охватывает существенно большую территорию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Проблема будет решена в пользу людей": Поклонская рассказала о конфликте вокруг Форосского парка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: наталья поклонская, форосский парк, сергей аксенов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.03.2021 10:03 Мск Аксенов - о застройке Форосского парка: Объект будет построен, вопрос снимается с повестки дня
Ранее 05.03.2021 12:44 Мск Власти Крыма заявили, что "благоустройство" Форосского парка консультирует Никитский ботанический сад
Ранее 04.03.2021 02:01 Мск Глава Крыма назвал законной стройку в Форосском парке
Ранее 02.03.2021 13:19 Мск В Кремле "зададут вопросы" руководству Крыма о вырубках в парке Форос
Ранее 02.03.2021 00:02 Мск В Крыму вырубают Форосский парк: жители просят помощи у Путина

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети