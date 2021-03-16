"Проблема будет решена в пользу людей": Поклонская рассказала о конфликте вокруг Форосского парка

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что занимается ситуацией вокруг вырубки и строительства в Форосском парке в Крыму.

Поклонская сообщила, что общалась с главой Крыма Сергеем Аксеновым, и тот "дал обещание лично контролировать этот вопрос". "Проблема будет решена в пользу людей, в пользу сохранения реликтовых насаждений парка", - заявила парламентарий на пресс-конференции.

Напомним, на прошлой неделе Аксенов встречался с жителями поселка Форос и заявил, что все требования законодательства при строительстве детского оздоровительного центра в парке соблюдены в полном объеме, этажность застройки также соблюдена. "Этот вопрос снимается с повестки дня", - заявил глава республики.

Единственное нарушение, которое выявила прокуратура, — это повреждения деревьев строительной техникой. За это застройщик выплатит положенный штраф.

Напомним, жители поселка Форос настаивают на остановке "благоустройства" парка, полагая, что застройка реликтового парка со статусом ООПТ незаконна.

1 марта жители поселка Форос обратились к Владимиру Путину от имени всего Крыма. В видеобращении, которое опубликовано на YouTube, люди попросили главу государства спасти Форосский парк, который "могут сравнять с землей". Осенью 2020 года там начался снос аварийных корпусов санатория, принадлежащих ООО "Парк Форос". Параллельно на этой территории ведется строительство детского оздоровительного комплекса "Ак-Барс". Жители считают, что застройка идет не в границах реконструируемых зданий, а охватывает существенно большую территорию.