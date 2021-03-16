16 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
сход вагонов, грузовой поезд, (2021) | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Аварийные работы продолжаются. В Челябинской области убрали вагоны, сошедшие с рельсов

В Челябинской области завершены аварийно-восстановительные работы по уборке сошедших с рельсов вагонов.

"6 находятся на расчищенной площадке, 11 вагонов в результате буксировки сдвинуты на ж/д насыпь. Демонтаж повреждённого полотна завершён: убрано 550 метров. Параллельно рельсоукладчиком проводятся работы по укладке нового ж/д полотна и установке электроопор: необходимо уложить в общей сложности 700 м пути", - рассказали Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

В настоящий момент уложено 250 м чётного пути и 25 м нечётного пути, идут работы по установке электроопоры по чётному пути.

Аварийно-восстановительные работы на повреждённом участке железной дороги продолжаются. Планируется восстановить один путь до 20 часов.

Напомним, сегодня рано утром на 1978 километре перегона Сыростан-Хребет ЮУЖД при движении грузового поезда с рельсов сошли 17 вагонов с углем. По предварительной информации, отрыв вагонов произошел из-за сработки тормозной системы у грузового состава. По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба.

сход вагонов, грузовой поезд,(2021)|Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Из-за происшествия восемь пассажирских поездов перенаправлены по объездным путям. На участке Челябинск — Златоуст отменены три пассажирских и четыре электропоезда.

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Аварийные работы продолжаются. В Челябинской области убрали вагоны, сошедшие с рельсов

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Теги: грузовой поезд, рельсы, проверка, СК, прокуратура, уголовное дело,



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