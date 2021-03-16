В Крыму задержан россиянин, работающий на спецслужбы Украины

В Крыму задержан россиянин, собиравший по заданию украинской разведки информацию, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Есипенко В.Л. осуществлял фото и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым", - говорится в сообщении. У него изъято взрывное устройство.

Со слов задержанного, данные он собирал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука.

Ранее в Крыму российские контрразведчики пресекли деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины, говорится в заявлении ведомства. Задержанные агенты, по данным ФСБ, подчинялись полковнику ВСУ Олегу Ахмедову.

Среди задержанных - военнослужащая Вооруженных сил России, которая подозревается в выдаче в 2017-2018 годах сведений, составляющих гостайну. Кроме этого, задержан гражданин Украины - его подозревают в шпионаже в пользу его страны.