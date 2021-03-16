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наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале судят экс-полицейского, устроившего резню после конфликта в ресторане

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело бывшего сотрудника полиции. Ему вменяют хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщила Накануне.RU старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, 6 февраля этого года пьяный силовик вступил в конфликт в ресторане города Заречный. В ходе ссоры он пошел за своим оппонентом, и, перепутав с ним другого человека, нанес не менее двух ударов ножом посетителю ресторана, случайно оказавшемуся в непосредственной близости. В дальнейшем полицейский стал вести себя агрессивно, напугав клиентов и персонал заведения.

Вот как ситуацию прокомментировал пресс-секретарь областного Главка МВД Валерий Горелых.

Обвиняемые в изнасиловании девушки полицейские(2020)|Фото: Накануне.RU

"Сотрудниками уголовного розыска города Заречный по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью действительно был задержан дежурный территориального отдела внутренних дел. По предварительным сведениям, 6 февраля примерно в 3.35 в заведении общественного питания по улице Таховская между двумя мужчинами произошел конфликт. По его окончанию молодой человек 1990 года рождения вышел на улицу, вслед за ним вышел и неизвестный, который догнал его и нанес удар ножом в поясничную область, после чего скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что к происшествию может быть причастен сотрудник местного отдела полиции. Его вскоре обнаружили в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой ныне обвиняемый уже уволен из органов МВД по отрицательным основаниям. Кроме того, за просчеты в работе по воспитанию личного состава пятеро его непосредственных руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - заявил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, свою вину в совершенном преступлении бывший полицейский признал и возместил пострадавшей стороне причиненный вред. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас расследование дела о поножовщине завершено. Оно направлено на рассмотрение в Заречный районный суд.

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На Среднем Урале судят экс-полицейского, устроившего резню после конфликта в ресторане

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Теги: полицейский, ресторан, суд, Средний Урал



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Ранее 09.02.2021 09:38 Мск На Среднем Урале пьяный силовик устроил поножовщину у ресторана

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