На Среднем Урале судят экс-полицейского, устроившего резню после конфликта в ресторане

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело бывшего сотрудника полиции. Ему вменяют хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщила Накануне.RU старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, 6 февраля этого года пьяный силовик вступил в конфликт в ресторане города Заречный. В ходе ссоры он пошел за своим оппонентом, и, перепутав с ним другого человека, нанес не менее двух ударов ножом посетителю ресторана, случайно оказавшемуся в непосредственной близости. В дальнейшем полицейский стал вести себя агрессивно, напугав клиентов и персонал заведения.

Вот как ситуацию прокомментировал пресс-секретарь областного Главка МВД Валерий Горелых.

"Сотрудниками уголовного розыска города Заречный по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью действительно был задержан дежурный территориального отдела внутренних дел. По предварительным сведениям, 6 февраля примерно в 3.35 в заведении общественного питания по улице Таховская между двумя мужчинами произошел конфликт. По его окончанию молодой человек 1990 года рождения вышел на улицу, вслед за ним вышел и неизвестный, который догнал его и нанес удар ножом в поясничную область, после чего скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что к происшествию может быть причастен сотрудник местного отдела полиции. Его вскоре обнаружили в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой ныне обвиняемый уже уволен из органов МВД по отрицательным основаниям. Кроме того, за просчеты в работе по воспитанию личного состава пятеро его непосредственных руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - заявил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, свою вину в совершенном преступлении бывший полицейский признал и возместил пострадавшей стороне причиненный вред. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас расследование дела о поножовщине завершено. Оно направлено на рассмотрение в Заречный районный суд.