"СибурТюменьГаз" завершил очистку участка продуктопровода в реке Обь

Очистительные работы отсеченного участка продуктопровода в реке Обь завершены. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "СибурТюменьГаза". Специалисты компании, совместно с сотрудниками специализированных организаций, избавились от продуктов газопереработки на месте аварии, после чего утилизировали их в проектных амбарах дожига.

Работа выполнялась в рамках программы по установлению причин утечки продукта и была согласована с Ростехнадзором. В рамках этой же программы, компания также начала работы по пневматическим испытаниям на герметичность отсеченного участка газопровода (опрессовка), что позволит получить информацию о возможном повреждении продуктопровода.

"Специалисты АО "СибурТюменьГаз" полностью контролируют процесс очагового горения продукта на поверхности реки в координации с надзорными ведомствами. После изучения исследования гидрографов и завершения горения будут проведены водолазные работы для фактического натурного исследования подводной части продуктопровода", - начальник отдела "Корпоративные коммуникации и Брендинг" АО "СибурТюменьГаз" Ранис Халилов.



Пока не ясно, возможна ли дальнейшая эксплуатация действующего продуктопровода. В случае отрицательных результатов будет принято решение о строительстве новой "нитки" трубы. Расследование продолжают и другие представители надзорных органов во главе с Ростехнадзором.

Напомним, что авария на продуктопроводе "СибурТюменьГаза", из-за которой в начале марта произошло возгорание Оби в Нижневартовском районе Югры, произошла за две недели до самого возгорания. А 13 марта пилот легкомоторного самолета обнародовал видео пролета над местом ЧП на реке Обь, где продолжается горение на поверхности воды.