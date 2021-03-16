"С удовольствием буду баллотироваться в Думу восьмого созыва" - Поклонская

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что собирается баллотироваться в восьмой состав нижней палаты российского парламента.

"Я готова подвести итоги своей первой пятилетки в Думе. Конечно, много набила шишек, но это нормально, буду умнее. Благодарна за все уроки, которые у меня были. Готова идти дальше, не собираюсь заканчивать свою политическую карьеру. Буду с удовольствием баллотироваться в восьмой созыв Госдумы", - заявила Поклонская на пресс-конференции.

Она добавила, что сейчас "есть некоторое недопонимание, неизвестность в списках, которые формируются "Единой Россией" по фракции". "Очень много интриг на этом фоне. Но не собираюсь ставить точку, иду дальше", - заявила парламентарий.