Главе астраханской таможни вменили незаконное распоряжение на отплытие судна в Иран

Начальнику Астраханской таможни Ильдару Саидову предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, он дал распоряжение на отплытие судна из России в Иран, из-за чего с компании не удалось взыскать штраф в сумме более 83 млн рублей. Об этим сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

По ее словам, в августе 2019 года в Астрахани рассматривалось дело об административном правонарушении в связи с несоблюдением таможенной процедуры ООО "Судоремонтное предприятие "Альянс-Шиппинг", в рамках которого был наложен арест на морское грузовое судно "Генрих Гасанов".

Напомним, сотрудники ФСБ задержали начальника Астраханской таможни 15 марта. СМИ сообщали, что Саидов подозревается в занижении пошлин для отдельных коммерсантов.

Генерал-майор доставлен в Москву, следователи будут требовать его ареста.