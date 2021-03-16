Андрей Трубецкой: Доверят - буду работать!

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой накануне дал интервью программе "Прямой разговор", передает корреспондент Накануне.RU. Интервью состоялось в рамках нового проекта, который предполагает серию программ.

В первой программе глава муниципалитета рассказал о финансовой обеспеченности района, поделился ближайшими планами по стратегическому развитию территории и собственных перспективах.

На вопрос - от кого больше зависит финансовое обеспечение жизни людей: от губернатора, главы района или главы поселения - Андрей Трубецкой ответил так :"От главы поселения самого обеспеченного населенного пункта Сургутского района она зависит на 75%".

И пояснил как и откуда формируются доходы.

"Вот у нас есть самое самодостаточное поселение - это сельское поселение Солнечный. У него на сегодняшний день обеспеченность собственными средствами - 75%. Когда-то было 110%. То есть, это вариативная ситуация, год на год не приходится. Вполне возможно, что к концу года и до 100% дойдет. Но в среднем 90-95%, чуть меньше, чуть больше, вот на сегодняшний день - 75%. От главы Сургутского района зависит примерно на 65%. То есть, у нас собственных доходов в бюджете района 60-65%. Остальные 35% - это средства бюджета округа и федерации", - рассказал Трубецкой.

При этом, глава района сообщил, что налоговая инспекция по Сургутскому району перечисляет в бюджет вышестоящих уровней сумму, которая больше, чем в 30 раз превышает бюджет Сургутского района. Кстати, бюджет Сургутского района в 2020 году составил 13 млрд рублей. В этом году бюджет утвержден в размере чуть больше 10 млрд.

Еще одно знаковое заявление главы Сургутского района касалось характера его собственной работы. Банальный вопрос - работать главой муниципалитета - быть политиком или хозяйственником?

Андрей Трубецкой расставляет приоритеты так:"Для населения, конечно, хозяйственник. Чтобы и дороги были почищены, и собаки не бегали, не кусали, и школы строились, и тепло было в доме. Население, по сути, не задумывается - откуда деньги. А вот для того, чтобы это все сделать, надо уметь доказывать, отстаивать. Иной раз нет времени, что называется, поднять глаза к звездам. Текучка, конечно, преобладает, процентов 80, наверное, рабочего времени. Но я и сам себе не даю, и коллегам своим по работе всегда говорю, что в текучке можно потеряться, зарыться. Обязательно нужно оставлять время, чтобы думать о перспективах. Вот у нас программы по благоустройству, развитию объектов соцкультбыта, инженерной инфраструктуры, буквально вчера подписали программу развития молодежных резиденций - все на три года".

Любопытно было услышать ответы главы Сургутского района на провокационный вопрос - а надо ли так много средств вкладывать в развитие отдаленных поселений района, если при этом, по словам скептиков, люди все равно поедут в большие города рано или поздно.

Трубецкой категорически не согласен с этим распространенным заблуждением:"Последние годы мы прирастаем на тысячу - на две тысячи жителей в год. Вот за прошлый год мы приросли на 1300 человек. Годом ранее на 2 тысячи. Кто хотел уехать из поселений, тот уже уехал.Сейчас переехать из аварийного жилья в капитальное очень хотят, но не хотят уезжать из своего поселения. Более того, мы сейчас сконцентрировали стройки в пяти поселениях. Не хотят люди из того же Высокого мыса, из Истомино, Лямино уезжать в Лянтор. Не хотят из Белого Яра переезжать на Солнечный. Вот в Солнечном построили дом, говорим, вот в Белом Яру в этого году ввода не будет. поедете в Солнечный? Нет, отвечают. Они хотят переехать в своем поселении. Поэтому моя расхожая мысль, что объектов культуры, спорта должно быть не меньше, а больше, чем винно-водочных магазинов. Их и без меня откроют. А моя задача - развивать спорт, культуру, дороги делать хорошие, хоккейные корты строить".

И самым интересным, конечно, оказался вопрос о личным планах главы. Осенью заканчивается срок его полномочий на посту главы Сургутского района.

На вопрос принял ли для себя глава решение, Андрей Трубецкой ответил так:" Давайте абсолютно по-честному. Доверят - буду работать. Нет - двумя руками за стул держать не буду".