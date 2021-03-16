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Политика Свердловская область В России
Владимир Путин, телефонный разговор (2017) | Фото:http://www.kremlin.ru

Путин позвонил Куйвашеву, чтобы поздравить с юбилеем

Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с юбилеем. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Президент России также направил в адрес главы региона поздравительную телеграмму.

"На высоком посту губернатора Вы многое делаете для успешной реализации масштабных, востребованных временем инициатив, нацеленных на укрепление богатого промышленного, научного, инфраструктурного, культурного потенциала региона, совершенствование социальной сферы. Уверен, что Ваш опыт, компетентность, энергия и работоспособность и впредь будут способствовать эффективному решению важных, ответственных задач, стоящих перед Свердловской областью - на благо ее жителей и всей России", - отметил Путин.

Евгений Куйвашев, телефон(2020)|Фото: Накануне.RU

Также свои поздравления в адрес главы Среднего Урала направили председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, глава Правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов, глава народного правительства Харбина Сунь Чжэ и другие представители зарубежных стран.

Напомним, сегодня, 16 марта, Евгению Куйвашеву исполняется 50 лет. По традиции он отказался от подарков в свой день рождения, попросив перечислять деньги на благотворительность.

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Путин позвонил Куйвашеву, чтобы поздравить с юбилеем

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Теги: Путин, Куйвашев, юбилей, поздравление



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