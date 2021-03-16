16 Марта 2021
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Общество Тюменская область
II Градостроительный форум-выставка Тюменской области (2021) | Фото: Накануне.RU

Названы главные проблемы частного сектора Тюмени

Член Союза архитекторов РФ Сергей Алексеев на II Градостроительном форуме предложил варианты развития территории по принципу поточного строительства на существующих участках без единого застройщика. Об этом он рассказал на сессии "Частный сектор на территориях под многоэтажную застройку. Альтернативные возможности по освоению", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Актуально преобразование Тюмени. Жилые объекты плохо работают с композицией основной территории. Предлагается установить мораторий. Например, обсуждается снос Центрального рынка и строительства на его месте чего-то другого. Можно сделать его реновацию. Можно украсить набережную", - сказал Алексеев.

У частного сектора Тюмени, по мнению архитектора, есть две проблемы: архитектурно-градостроительная и земельные отношения (жители не хотят отдавать землю за ту цену, которую предлагают).

"Просим ввести экспериментальную зону. Участки могут быть заняты разными собственниками без объединения. Мы не ждём, когда все согласятся. Можем получить как жилую, так и торговую застройку", - сказал Алексеев.

II Градостроительный форум-выставка Тюменской области(2021)|Фото: Накануне.RU

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Названы главные проблемы частного сектора Тюмени

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Теги: частный сектор, градостроительный форум, застройка, Сергей Алексеев



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