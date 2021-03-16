Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц

В Роскомнадзоре пообещали заблокировать в России Twitter через месяц, если соцсеть не удалит запрещенную информацию, передает ТАСС со ссылкой на заместителя главы надзорного ведомства.

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Напомним, сейчас Роскомнадзор замедляет соцсеть в России на 100% мобильных устройств и на половине стационарных компьютеров.

"Замедление распространяется на доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений. Текстовые сообщения в социальной сети доставляются без ограничений. ЦМУССОП совместно с дежурными службами операторов связи обеспечивается круглосуточный контроль работы сети. Инцидентов, связанных с замедлением доступа к Twitter, не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там же отметили, что сервис до сих пор не удалил более 3,1 тыс. материалов с запрещенной информацией.

"Ответ на направленное Роскомнадзором в Твиттер требование об удалении запрещённых материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом не поступал. Рассчитываем, что компания Twitter предпримет все необходимые меры по удалению упомянутой запрещённой информации и проинформирует об этом Роскомнадзор", - говорится в сообщении ведомства.