16 Марта 2021
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3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

Во Франции обнаружили обманывающий тесты штамм коронавируса

На северо-западе Франции, в провинции Бретань, выявлен новый вариант коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения страны.

Новая мутация не является более заразной и не приводит к более тяжелому течению болезни, пишет газета Le Parisien.

Отмечается, что разновидность коронавирусной инфекции было нелегко выявить, так как у пациентов наблюдались типичные для SARS-CoV-2 симптомы, однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат.

Ранее в Италии обнаружен "нигерийский штамм" коронавируса. По данным ученых, разновидность вируса имеет мутации, которые могут иметь устойчивость к существующим вакцинам от COVID-19.

Также в Великобритании был выявлен еще один штамм коронавируса с потенциально опасным набором мутаций, которые могут сделать некоторые вакцины бесполезными.

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Во Франции обнаружили обманывающий тесты штамм коронавируса

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Теги: штамм коронавируса , франция



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