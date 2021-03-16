На жительницу Челябинской области завели уголовное дело за клевету на судью
В отношении жительницы Челябинской области возбудили уголовное дело по подозрению в клевете в отношении судьи, соединенной с обвинением в совершении тяжкого преступления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.
По версии следствия, в январе текущего года в помещении Коркинского отделения судебных приставов подозреваемая публично оклеветала судью, заявив, что за взятку судья примет решение в пользу одной из сторон по гражданскому делу.
Расследование уголовного дела продолжается.