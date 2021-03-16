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Общество Свердловская область
рабочий, забастовка (2013) | Фото:

Рабочие Серовского завода ферросплавов потребовали индексации зарплаты

В Свердловском областном комитете Горно-металлургического профсоюза России заявили о конфликте с администрацией Серовского завода ферросплавов. Работники требуют провести положенную им по закону индексацию заработной платы.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловской областной организации ГМПР, в 2019 году индексация была проведена лишь после вмешательства прокуратуры, однако в дальнейшем вновь не производилась. В профсоюзный комитет постоянно поступают обращения с просьбой повлиять на ситуацию - как от единичных работников, так и коллективные письма с десятками подписей. Однако, как заявляют в профсоюзе, руководство предприятия не дает никаких конкретных ответов.

Вопрос обсуждался на заседании президиума региональной организации ГМПР (объединяет свыше 50 первичных профорганизаций общей численностью свыше 70 тысяч членов профсоюза). В итоге было принято решение поддержать рабочих АО "СЗФ" в требовании индексации заработной платы.

Юридической службой был подготовлен очередной запрос в областную прокуратуру, а первичным профорганизациям предложено организовать акцию солидарности с профкомом АО "СЗФ".

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 году Ростехнадзор требовал закрыть Серовский завод ферросплавов, где рабочий погиб из-за выплеска расплава металла.

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Рабочие Серовского завода ферросплавов потребовали индексации зарплаты

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Теги: Серов, завод, индексация, зарплата



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