Рабочие Серовского завода ферросплавов потребовали индексации зарплаты

В Свердловском областном комитете Горно-металлургического профсоюза России заявили о конфликте с администрацией Серовского завода ферросплавов. Работники требуют провести положенную им по закону индексацию заработной платы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловской областной организации ГМПР, в 2019 году индексация была проведена лишь после вмешательства прокуратуры, однако в дальнейшем вновь не производилась. В профсоюзный комитет постоянно поступают обращения с просьбой повлиять на ситуацию - как от единичных работников, так и коллективные письма с десятками подписей. Однако, как заявляют в профсоюзе, руководство предприятия не дает никаких конкретных ответов.

Вопрос обсуждался на заседании президиума региональной организации ГМПР (объединяет свыше 50 первичных профорганизаций общей численностью свыше 70 тысяч членов профсоюза). В итоге было принято решение поддержать рабочих АО "СЗФ" в требовании индексации заработной платы.

Юридической службой был подготовлен очередной запрос в областную прокуратуру, а первичным профорганизациям предложено организовать акцию солидарности с профкомом АО "СЗФ".

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 году Ростехнадзор требовал закрыть Серовский завод ферросплавов, где рабочий погиб из-за выплеска расплава металла.