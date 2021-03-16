Гаражная амнистия может стартовать 1 сентября этого года

Госдума приняла во втором чтении законопроект о гаражной амнистии. Одна из поправок, внесенных ко второму чтению, сдвигает срок старта (и, соответственно, окончания) амнистии на 1 сентября 2021 года. По словам главы думского комитета по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова, это время нужно будет для того, чтобы регионы могли подготовиться. По словам Крашенинникова, предполагается, что не менее миллиона гаражей будет легализовано. Продлится амнистия пять лет.

Предполагается, что собственникам надо будет подать только одно заявление, также ко второму чтению максимально расширили формулировки, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться амнистией. Наконец, кадастровые работы будут за счет муниципалитетов и регионов.