16 Марта 2021
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Общество Свердловская область
Строительство ЕКАДа (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Реконструкция ЕКАД может сорваться из-за запретной зоны Минобороны

Запретная зона Минобороны РФ в районе аэропорта Кольцово (Екатеринбург) может негативно сказаться сразу на нескольких проектах города и региона. К таким выводам пришла Гильдия строителей Урала (ГСУ), которая провела комплексную экспертную оценку последствий действий ведомства. Согласно ее результатам, под сомнение ставится успешное введение в эксплуатацию ЕКАД, а также реализация нацпроекта "Жилье и городская среда".

Так, наличие запретной зоны вводит ряд ограничений, которые, в свою очередь, не дают свободно осуществлять строительство и ввод в эксплуатацию жилья общей площадью в 500 тыс. кв.м. Таким образом может быть сорвано расселение более 60 ветхих и аварийных домов в районах Кольцово и Малый Исток. Более того, невозможным станет и строительство четырех детских садов, одной школы и реконструкция или ремонт шести садов и трех школ.

Под вопрос встает и ремонт жилого фонда общей площадью в 300 тыс. "квадратов". С проблемами столкнутся собственники более 1 тыс. земельных участков, которых могут ограничить в правах использования собственной территории.

"При этом, согласно законодательству, запретные зоны для военных объектов в населенных пунктах можно устанавливать только по внешнему ограждению их территорий. Если такое ограждение отсутствует, то по внешнему периметру здания. Военный объект, для которого установлена запретная зона, входит в границы Екатеринбурга. Соответственно, она должна быть установлена по внешнему ограждению или периметру здания", - сообщили в Гильдии.

ГСУ подготовила проект искового заявления, в котором требует признать действия по установлению запретной зоны Минобороны РФ незаконными. Срок обжалования решения Минобороны составляет три месяца со дня, когда лицо узнало о том, что его право нарушено. В ЕГРН сведения были внесены 22 января текущего года.

Напомним, что в минувшем феврале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство ЕКАД может быть закончено раньше срока. Успешное освоение федеральных средств позволило региону рассчитывать на выделение в 2021-2023 годах еще более 9 млрд руб. из федерального бюджета. Эти деньги позволят достроить третий пусковой комплекс досрочно, а также реконструировать один из уже эксплуатируемых участков дороги: речь идет об отрезке "Семь ключей – Большой Исток".

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Реконструкция ЕКАД может сорваться из-за запретной зоны Минобороны

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Теги: Миноборона, запретная зона, жилищный фонд, ЕКАД, ГСУ, исковое заявление



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