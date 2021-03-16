Уралвагонзавод совершенствует гарантийное обслуживание военной техники

16 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК Свердловская область В России
Т-90С (2018) | Фото: Накануне.RU

Уралвагонзавод совершенствует гарантийное обслуживание военной техники

Уралвагонзавод (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию "Ростех") увеличил объем работ по технадзору и обслуживанию военной техники на 400% за последние пять лет.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, такой рост объемов обеспечили контракты на постгарантийное обслуживание бронемашин. Уралвагонзавод обеспечивает заказчику в лице Министерства обороны РФ самый большой гарантийный срок на поставленную продукцию – 10 лет. В среднем жизненный цикл боевых машин составляет 40 лет. Предложенная Уралвагонзаводом практика заключения контрактов на постгарантийное обслуживание востребована заказчиком в последнее десятилетие, так как именно производитель может обеспечить наиболее качественное обслуживание такого сложного наукоемкого изделия, как танк, а значит – максимально продлить его жизненный цикл.

В течение гарантийного и постгарантийного срока Уралвагонзавод проводит работы по ремонту и обслуживанию техники. Для технического надзора в каждом военном округе России от предприятия работают постоянные представители – 25 человек. Оперативный ремонт в воинских частях и консультирование экипажей по правильной эксплуатации техники осуществляют сотрудники управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции Уралвагонзавода. Капитальный ремонт проводится на ремонтных заводах (БТРЗ) Концерна УВЗ, а капитальный с модернизацией – на нижнетагильском Уралвагонзаводе.

"Если говорить о военной технике, то она становится все более наукоемкой, и кто, как не производитель, может качественно ее обслужить? Мы предлагаем заказчикам не только гарантийное, но и постгарантийное обслуживание, представляем наши сервисные услуги на всех крупных выставочных мероприятиях и, надеемся, они будут востребованы у партнеров. Конечно, в особом ряду нашей деятельности – подготовка машин к Парадам Победы в Москве и соревнованиям "Танковый биатлон". Для нас это большая работа и высокая ответственность!" - отмечает директор по качеству Уралвагонзавода Александр Фишер.

Деятельность по сопровождению жизненного цикла выпускаемой военной продукции ведется на Уралвагонзаводе почти 80 лет. Приказом от 8 марта 1942 года "в целях лучшего освоения кадрами Красной Армии выпускаемых заводом машин, правильной их эксплуатации и организации работ по восстановлению машин" в системе завода был создан эксплуатационно–рекламационный отдел. На подразделение были возложены функции по инструктажу и обучению кадров Красной Армии, разработке и изданий инструкции по эксплуатации машин, восстановлению выходящей из строя техники, исследования причин и т.д.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уралвагонзавод совершенствует гарантийное обслуживание военной техники

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Уралвагонзавод, военная техника



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети