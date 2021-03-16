Уралвагонзавод совершенствует гарантийное обслуживание военной техники

Уралвагонзавод (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию "Ростех") увеличил объем работ по технадзору и обслуживанию военной техники на 400% за последние пять лет.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, такой рост объемов обеспечили контракты на постгарантийное обслуживание бронемашин. Уралвагонзавод обеспечивает заказчику в лице Министерства обороны РФ самый большой гарантийный срок на поставленную продукцию – 10 лет. В среднем жизненный цикл боевых машин составляет 40 лет. Предложенная Уралвагонзаводом практика заключения контрактов на постгарантийное обслуживание востребована заказчиком в последнее десятилетие, так как именно производитель может обеспечить наиболее качественное обслуживание такого сложного наукоемкого изделия, как танк, а значит – максимально продлить его жизненный цикл.

В течение гарантийного и постгарантийного срока Уралвагонзавод проводит работы по ремонту и обслуживанию техники. Для технического надзора в каждом военном округе России от предприятия работают постоянные представители – 25 человек. Оперативный ремонт в воинских частях и консультирование экипажей по правильной эксплуатации техники осуществляют сотрудники управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции Уралвагонзавода. Капитальный ремонт проводится на ремонтных заводах (БТРЗ) Концерна УВЗ, а капитальный с модернизацией – на нижнетагильском Уралвагонзаводе.

"Если говорить о военной технике, то она становится все более наукоемкой, и кто, как не производитель, может качественно ее обслужить? Мы предлагаем заказчикам не только гарантийное, но и постгарантийное обслуживание, представляем наши сервисные услуги на всех крупных выставочных мероприятиях и, надеемся, они будут востребованы у партнеров. Конечно, в особом ряду нашей деятельности – подготовка машин к Парадам Победы в Москве и соревнованиям "Танковый биатлон". Для нас это большая работа и высокая ответственность!" - отмечает директор по качеству Уралвагонзавода Александр Фишер.

Деятельность по сопровождению жизненного цикла выпускаемой военной продукции ведется на Уралвагонзаводе почти 80 лет. Приказом от 8 марта 1942 года "в целях лучшего освоения кадрами Красной Армии выпускаемых заводом машин, правильной их эксплуатации и организации работ по восстановлению машин" в системе завода был создан эксплуатационно–рекламационный отдел. На подразделение были возложены функции по инструктажу и обучению кадров Красной Армии, разработке и изданий инструкции по эксплуатации машин, восстановлению выходящей из строя техники, исследования причин и т.д.