На головном предприятии УГМК появился новый участок пакетирования свинцовых ломов

В филиале "Производство сплавов цветных металлов" (ПСЦМ) АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) организован участок пакетирования свинцовых ломов, что позволило снизить затраты на их переработку. Проект реализован в рамках операционной трансформации УГМК. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Проект реализован без дополнительных финансовых затрат. Комплекс пакетировочного оборудования (гидравлический пресс и манипулятор) был снят с консервации фондов цеха приемки и переработки сырья и перемещен на площадку филиала. Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения этой инициативы составит 4,25 млн руб.

Для работы на оборудовании в филиале ПСЦМ была введена новая рабочая специальность – прессовщик. Сейчас в цехе работают четыре прессовщика, которые одновременно проходят теоретическое и практическое обучение.

"Раньше пакетирование осуществлялось в цехе приемки и переработки сырья на основной площадке в Верхней Пышме. Затем полуфабрикат направляли на верхнейвинскую площадку, что повышало себестоимость продукции. Организация нового участка решила эту задачу", - пояснил начальник технического отдела АО "Уралэлектромедь" Константин Тимофеев.