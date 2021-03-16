За оскорбление ветеранов Великой Отечественной будут сажать на срок до пяти лет

Госдума во втором чтении приняла законопроект о наказании за реабилитацию нацизма в интернете. Но ко второму чтению смысл документа кардинально изменился: теперь в КоАП и Уголовном кодексе появляются статьи с миллионными штрафами и тюремными сроками до пяти лет за публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной и неуважение к дням воинской славы.

Штрафом в размере до 3 млн руб. или тюремным сроком до трех лет будет караться теперь "распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества, а равно унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично". До пяти лет тюрьмы могут получить те, кто будет распространять эту информацию в СМИ или интернете.

В третьем чтении законопроект рассмотрят 17 марта.