Песков: Возможность референдумов о статусе регионов РФ даже не обсуждается

В Кремле не допускают возможности проведения референдума по выходу части страны из состава России, поскольку это нарушение основного закона страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобную даже эвентуальную возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем", — сказал он.

Так Песков ответил на вопрос корреспондента агентства УНИАН о возможных действиях Москвы, если гипотетически такое произойдет.

Референдум за воссоединение Крыма с Россией, по его словам, был проведен в полном соответствии с тогдашними украинскими законами - у Крыма по украинской конституции был особый статус, пишет МК.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после прошедшего на полуострове референдума. Согласно его результатам, более 95% жителей республики проголосовали за возвращение в состав РФ.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что полуостров никогда не вернется в состав Украины.