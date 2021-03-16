УФАС возбудило дело на мэрию Копейска из-за покупки помещения под детсад

УФАС возбудило дело по приобретению помещения для детского сада с игровой площадкой в Копейске. Администрацию города, управления образования и ООО "КПД Заказчик" подозревают в нарушении закона о защите конкуренции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, информация о возможных признаках антиконкурентных действий администрации получена по материалам проверки КСП региона.

Контракт на приобретение помещения для детсада на 180 мест был заключен в конце 2019 г. с ООО "КПД Заказчик". Стоимость контракта – 126 млн руб.

УФАС установило, что администрация Копейска в 2019 г. направила в областное министерство образования заявку в нарушение условий предоставления субсидий при отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию детского сада и правоустанавливающих документов на здание. Управление образования города без проведения торгов приобрело благоустроенную детскую игровую площадку, что противоречит требованиям закона о контрактной системе.

Заседание по делу назначено на 21 апреля.

Напомним, материалы проверки КСП легли в основу уголовного дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации Копейска. По версии следствия, в 2019 г. чиновники мэрии за счет бюджетных средств приобрели нежилые помещения для размещения дошкольного учреждения без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии помещений предъявляемым требованиям. В дальнейшем было установлено, что в помещениях можно разместить меньшее количество воспитанников, чем было указано в конкурсной документации.