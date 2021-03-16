УФАС возбудило дело на мэрию Копейска из-за покупки помещения под детсад

16 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

УФАС возбудило дело на мэрию Копейска из-за покупки помещения под детсад

УФАС возбудило дело по приобретению помещения для детского сада с игровой площадкой в Копейске. Администрацию города, управления образования и ООО "КПД Заказчик" подозревают в нарушении закона о защите конкуренции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, информация о возможных признаках антиконкурентных действий администрации получена по материалам проверки КСП региона.

Контракт на приобретение помещения для детсада на 180 мест был заключен в конце 2019 г. с ООО "КПД Заказчик". Стоимость контракта – 126 млн руб.

УФАС установило, что администрация Копейска в 2019 г. направила в областное министерство образования заявку в нарушение условий предоставления субсидий при отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию детского сада и правоустанавливающих документов на здание. Управление образования города без проведения торгов приобрело благоустроенную детскую игровую площадку, что противоречит требованиям закона о контрактной системе.

Заседание по делу назначено на 21 апреля.

Напомним, материалы проверки КСП легли в основу уголовного дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации Копейска. По версии следствия, в 2019 г. чиновники мэрии за счет бюджетных средств приобрели нежилые помещения для размещения дошкольного учреждения без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии помещений предъявляемым требованиям. В дальнейшем было установлено, что в помещениях можно разместить меньшее количество воспитанников, чем было указано в конкурсной документации.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

УФАС возбудило дело на мэрию Копейска из-за покупки помещения под детсад

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: уголовное дело, детсад, администрация Копейска, СК, УФАС,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети