Свердловские врачи спасли новорожденного с помощью искусственных сердца и легкого

16 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника Свердловская область
подкидыш, младенец, ребенок (2016) | Фото: deti.mail.ru

Свердловские врачи спасли новорожденного с помощью искусственных сердца и легкого

Врачи Свердловской области спасли жизнь новорожденной девочки, появившейся на свет с критическим пороком сердца. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, для этого впервые на Среднем Урале на практике была применена экстракорпоральная мембранная оксигенация. А именно – использование искусственных сердца и легкого для обеспечения поддержки жизни пациента.

"Новорожденная появилась на свет в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре с пороком сердца, характеризующимся нарушением положения крупных кровеносных сосудов и дефектом межжелудочковой перегородки. Единственно верным вариантом в данном случае была одномоментная коррекция порока в условиях искусственного кровообращения", – рассказал завотделением детской кардиохирургии СОКБ №1 Константин Казанцев.

Он также отметил, что, несмотря на то, что операция была проведена еще в конце ноября прошлого года, девочку нельзя было отключать от аппарата. У ребенка сразу наблюдались сбои сердечного ритма. Поскольку подобное нередко случается с маловесными пациентами, было принято решение перевести новорожденную на ЭКМО.

Проблемы из-за веса ребенка отметил и заведующий отделением анестезиологии и реанимации для детей СОКБ №1 Алексей Свалов. По его словам, в ряде клиник по всему миру 2,5 кг для пациента считается неблагоприятным фактором для применения данного метода.

"К счастью, первый, уникальный для нас опыт применения ЭКМО пациентке весом менее трех килограммов был успешен", – заявил доктор.

Сейчас состояние девочки быстро стабилизируется. Аппарат ЭКМО отключили уже после вторых суток, поскольку гемодинамика ребенка улучшилась. Позже ей имплантировали электрокардиостимулятор и перевели в ОДКБ, где врачи занимались восстановлением функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. И наконец, спустя 3,5 месяца, новорожденная, вместе с мамой, отправилась к себе домой.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловские врачи спасли новорожденного с помощью искусственных сердца и легкого

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сердце, легкое новорожденный, врачи



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети