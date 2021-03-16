Свердловские врачи спасли новорожденного с помощью искусственных сердца и легкого

Врачи Свердловской области спасли жизнь новорожденной девочки, появившейся на свет с критическим пороком сердца. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, для этого впервые на Среднем Урале на практике была применена экстракорпоральная мембранная оксигенация. А именно – использование искусственных сердца и легкого для обеспечения поддержки жизни пациента.

"Новорожденная появилась на свет в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре с пороком сердца, характеризующимся нарушением положения крупных кровеносных сосудов и дефектом межжелудочковой перегородки. Единственно верным вариантом в данном случае была одномоментная коррекция порока в условиях искусственного кровообращения", – рассказал завотделением детской кардиохирургии СОКБ №1 Константин Казанцев.

Он также отметил, что, несмотря на то, что операция была проведена еще в конце ноября прошлого года, девочку нельзя было отключать от аппарата. У ребенка сразу наблюдались сбои сердечного ритма. Поскольку подобное нередко случается с маловесными пациентами, было принято решение перевести новорожденную на ЭКМО.

Проблемы из-за веса ребенка отметил и заведующий отделением анестезиологии и реанимации для детей СОКБ №1 Алексей Свалов. По его словам, в ряде клиник по всему миру 2,5 кг для пациента считается неблагоприятным фактором для применения данного метода.

"К счастью, первый, уникальный для нас опыт применения ЭКМО пациентке весом менее трех килограммов был успешен", – заявил доктор.

Сейчас состояние девочки быстро стабилизируется. Аппарат ЭКМО отключили уже после вторых суток, поскольку гемодинамика ребенка улучшилась. Позже ей имплантировали электрокардиостимулятор и перевели в ОДКБ, где врачи занимались восстановлением функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. И наконец, спустя 3,5 месяца, новорожденная, вместе с мамой, отправилась к себе домой.