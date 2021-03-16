Лучший снайпер "Автомобилиста" Голышев продолжит карьеру в НХЛ

16 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область За рубежом
Анатолий Голышев нападающий ХК Автомобилист (2015) | Фото: hc-avto.ru

Лучший снайпер "Автомобилиста" Голышев продолжит карьеру в НХЛ

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев продолжит свою карьеру в Северной Америке.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, Голышев обратился в клуб с просьбой активировать опцию прекращения действующего контракта по инициативе хоккеиста.

"При подписании договора в 2019 году Анатолию была предоставлена возможность после двух проведенных за наш клуб сезонов попробовать свои силы за океаном, которая и вступает в силу с сегодняшнего дня. Права на Голышева в Континентальной хоккейной лиге сохраняются за ХК "Автомобилист", - говорится в сообщении клуба.

Анатолий Голышев является воспитанником "Автомобилиста". Всего за уральскую команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков. Он является лучшим снайпером клуба за всю историю его выступления в КХЛ. За это время он выиграл серебряную медаль молодежного чемпионата мира и сыграл за национальную сборную России.

Ранее в спортивных СМИ появлялась информация об интересе к форварду со стороны клуба НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Лучший снайпер "Автомобилиста" Голышев продолжит карьеру в НХЛ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Голышев, Автомобилист, НХЛ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети