Лучший снайпер "Автомобилиста" Голышев продолжит карьеру в НХЛ

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев продолжит свою карьеру в Северной Америке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, Голышев обратился в клуб с просьбой активировать опцию прекращения действующего контракта по инициативе хоккеиста.

"При подписании договора в 2019 году Анатолию была предоставлена возможность после двух проведенных за наш клуб сезонов попробовать свои силы за океаном, которая и вступает в силу с сегодняшнего дня. Права на Голышева в Континентальной хоккейной лиге сохраняются за ХК "Автомобилист", - говорится в сообщении клуба.

Анатолий Голышев является воспитанником "Автомобилиста". Всего за уральскую команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков. Он является лучшим снайпером клуба за всю историю его выступления в КХЛ. За это время он выиграл серебряную медаль молодежного чемпионата мира и сыграл за национальную сборную России.

Ранее в спортивных СМИ появлялась информация об интересе к форварду со стороны клуба НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс".