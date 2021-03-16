Поможет и застройщикам, и жильцам: в Тюмени возлагают надежды на "реновацию"

Комплексное развитие территорий в Тюменской области решит сразу несколько проблем в строительной сфере: сдержит растущие цены на недвижимость, поможет застройщикам оставаться на плаву и даст тюменцам красивое, комфортное жилье. Об этом на II Градостроительном форуме заявил начальник Главного управления строительства региона Павел Перевалов. Чиновник рассказал об итогах прошедшего года на строительном рынке, обозначил проблемы отрасли и возможные пути их решения, передает корреспондент Накануне.RU.

Прошлый год внес принципиальные изменения в строительную отрасль. По словам Павла Перевалова, пандемия заставила переосмыслить комплексное развитие городов, оптимизировать общественные пространства и сделать комфортным жилье.

"Мы приветствуем упрощение содержания генеральных планов, сокращение срока согласования изменения схем планирования, разрешенную в конце прошлого года передачу полномочий по утверждению [ряда регламентов] органам исполнительной власти местных администраций. Это должно положительно сказаться на динамике строительной отрасли", — рассказал начальник Главного управления строительства региона Павел Перевалов на пленарной секции форума.

Благодаря изменению законодательства в сфере дорожного строительства, в прошлом году появилась возможность одновременной разработки техпланирования и проектной документации, была упрошена процедура перевода и изъятия земель, добавил чиновник. Изменения коснулись и бюджетного кодекса: поправки позволили приобретать жилье по договору долевого участия в домах с проектным финансированием.

"Это очень важно, так как многие проекты комплексной застройки получают серьезную поддержку за счет жилищных программ регионов", — пояснил Перевалов.

В Тюменской области на эти цели было выделено более 5 млрд руб., что позволило приобрести жилье 2 тыс. 641 семье.

С использованием счетов эскроу в области построено 112 домов, это 64% от общего количества строек в регионе.

Программа льготной ипотеки пользовалась большой популярностью среди тюменцев. В первый месяц прошлого года льготной ипотекой воспользовались 1 тыс. 149 семей, в первый месяц этого года — на 33% больше, 1 тыс. 523. За период действия программы было выдано 12 тыс. 300 кредитов на общую сумму более 35 млрд руб.

Несмотря на отдельные успехи, отрасль переживает ряд значительных трудностей.

"Темпы жилищного строительства пока еще опережают темпы строительства инфраструктуры, это факт. Это при том, что ежегодно в регионе выводится достаточно большое количество больших обеспечивающих объектов", — пояснил Павел Перевалов.

В 2020 г. в Тюменской области появились 20 новых социальных объектов, в том числе четыре детских сада и семь школ. Были отремонтированы более 750 км дорог, открыта дорожная развязка в Тюмени.

"В планах – ввести 30 объектов социальной сферы, масштабировать дорожные проекты. Мы вложили 5 млрд руб. в жилищные программы, что позволит 2 тыс. 151 семье решить жилищный вопрос", — проиллюстрировал Перевалов.

В регионе предстоит обеспечить ввод 1 млн 650 тыс. кв. м жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Следующие проблемы отрасли – нехватка рабочих рук и рост цен на недвижимость, заметил Павел Перевалов.

"Рост цен на жилье обусловлен ростом цен на материалы, инфраструктурными ограничениями, сложным финансовым положением строительных компаний всех профилей", — сказал он.

Чиновник уделил особое внимание принятому в конце прошлого года закону о комплексном развитии территорий. По его мнению, программа позволит решить ряд проблем в строительной отрасли.

"Сложно переоценить значение инструмента – закона о комплексном развитии территорий, который был принят Госдумой 30 декабря 2020 г. Процедурные акты регионального уровня уже разработаны и скоро будут приняты, и мы перейдем в практическую стадию", — отметил Павел Перевалов.

Закон о комплексном развитии территорий подразумевает "реновацию" жилого фонда. Поправки позволяют сносить изношенные дома и строить на их месте новые. Сейчас регионы-участники программы приводят свои законы в соответствие с федеральным, чтобы запустить комплексное развитие.

"Комплексное развитие территорий — гибкий механизм, который позволяет участникам процесса не только застраивать ранее застроенные территории и в том числе пустые территории, но и получать серьезную поддержку, как в виде инфраструктуры, так и в виде прямых бюджетных субсидий, что позволит и сдержать цены на жилье, и поправить экономику предприятия, реализовав проект. И главное — дать то, на что справедливо рассчитывают тюменцы — комфортное, красивое жилье", — заключил Павел Перевалов.

Ранее заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов пояснил Накануне.RU, что в рамках программы КРТ под снос в основном пойдут панельные дома. Основной критерий попадания под "реновацию" — степень износа дома, а не его возраст. Дом может быть как многоквартирным, так и частным.