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Политика Тюменская область
заместитель главы Тюмени Павел Перевалов (2018) | Фото: Накануне.RU

В Главном управления строительства рассказали, зачем Тюмени развязки

Руководитель Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов в беседе с Накануне.RU на полях II Градостроительного форума, который проходит сегодня в Тюмени, рассказал, зачем столице региона развязки. 

Напомним, транспортную развязку на перекрёстке 30 лет Победы - Мельникайте в Тюмени открыли 14 августа 2020 г., в день 76-летия региона. Новый объект включает в себя наземные и надземный пешеходные переходы, съезды и 163-метровый чeтыpеxпoлocный путепровод по улице 30 лет Победы. В надземном переходе имеется лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Позже развязку раскритиковал блогер-урбанист Илья Варламов.

"Можно сколько угодно критиковать критику. Я скажу о другом - сравню развитие городов-миллионников и Тюмени, которая достигнет показателя в 1 млн жителей гораздо раньше, чем было заложено в планах. О развязках руководство миллионников говорило давно, когда в Тюмени таких разговоров не было. Теперь мы занялись развязками в рамках комплексного развития территорий. Также будет эволюционировать и пешеходная часть. Например, в городе уже открыты 50 км велодорожек", - сказал  Перевалов.

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В Главном управления строительства рассказали, зачем Тюмени развязки

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