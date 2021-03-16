Бывший зампред правительства Прикамья получил условный срок

Ленинский районный суд назначил наказание бывшему первому зампреду правительства Прикамья Роману Кокшарову в виде двух лет лишения свободы условно, штрафу в размере 200 тыс. руб. и запретил ему занимать руководящие должности в течение двух лет, сообщили Накануне.RU в суде.

От выплаты штрафа он освобожден в связи с истечением срока давности.

Напомним, Кокшарова обвиняли в том, что в 2017 – сентябре 2018 гг. подсудимый участвовал в управлении, а также помогал в работе компании, которой руководил его знакомый. Кокшаров якобы давал указания, советы, рекомендации, получал информацию о ходе выполнения контрактов, требовал от глав различного уровня помогать организации при выполнении контрактов. Кроме того, он убеждал их подписать акт выполненных работ "задним числом".

Это стало известно следствию на фоне исполнения компанией нескольких контрактов. Во-первых, во время ремонта автодорог и благоустройства придомовых территорий и улиц в Кунгуре. Во-вторых, при проведении капремонта стадиона "Шахтер" в Кизеле общей стоимостью более 40 млн руб. В-третьих, при строительстве межшкольного стадиона в Кунгуре ценой в 22,6 млн руб.

В мае-июне 2017 г. для незаконной покупки катеров за счёт резервного фонда краевого правительства без конкурса обвиняемый неоднократно незаконно требовал от главы Гайнского района объявить в муниципалитете режим ЧС. После министр организовал и лично согласовал подписание врио губернатора Пермского края распоряжения о выделении Гайнскому району 18,4 млн руб. из бюджета района, достоверно зная, что обстоятельства для введения режима ЧС. На эти деньги позже куплены два катера для работы районной паромной переправы.