"Единороссы" протащили в Госдуме законопроект о "просветительской деятельности"

Госдума в третьем, окончательном, чтении одобрила законопроект о "просветительской деятельности" – поправки в закон "Об образовании". Его инициатором стала комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Поправки фактически вводят лицензирование просветительской деятельности в России, которая будет возможна только с одобрения государства.

Глава комитета ГД по образованию Вячеслав Никонов заявил, что в соавторах законопроекта числятся представители всех фракций (впрочем, поддержали закон только "единороссы"). Он также назвал причины, по которым понадобилось принять закон.

"Когда с вами начинают играть в танковый биатлон, нельзя играть в бирюльки. Просветительская деятельность очень часто используется нашими заклятыми друзьями. На Украине под просветительской деятельностью готовили боевиков. У нас тоже часто она используется, например, для того, чтобы учить, как бороться с силовиками на несанкционированных акциях. Очень много просветительских организаций заключили филькины грамоты с шарашкиными конторами на "той стороне". Было много дискуссий. Мы внесли в него поправки. Сейчас законопроект не создает никаких угроз российским организациям. И если сейчас у кого-то будут вопросы, у меня будет тоже вопрос – на кого вы работаете?" – заявил Никонов.

В ЛДПР, впрочем, ответили, что работают на граждан России. Депутат Максим Зайцев отметил, что законопроект вызвал отрицательную реакцию многих экспертов, например, Российской академии наук. "Этот закон не имеет ничего общего с просветительской деятельности. Его принятие приведет к ограничению клубов по интересам, дискуссионных площадок. Наши будущие поколения вряд ли нам простят принятие таких законопроектов, которые имеют одну цель – взять свободу слова под контроль", – отметил Зайцев.

Олег Смолин (КПРФ) заявил, что Россия очень нуждается в просвещении, треть населения "функционально неграмотна". "Не знают собственной истории, думают, что царя свергли большевики. Дремучие предрассудки о вакцинации. Закон идет вразрез с отечественной традицией. Просвещение было благом со второй половины XVIII века. Авторы законопроекта исходят из того, что просвещение скорее зло", – отметил Смолин.