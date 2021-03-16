Госдума: Оздоровительная кампания прошлого года провалена, в этом году – под угрозой

В Госдуме бьют тревогу по поводу детской оздоровительной кампании этого года. в профильном комитете полагают, что она может быть провалена – как и прошлогодняя.

"Прошлый оздоровительный сезон был провален из-за ограничений – работала только четверть организаций, оздоровиться смогли в пять раз меньше детей, чем планировалось", - сообщила на пленарном заседании Госдумы депутат Наталья Костенко ("Единая Россия").

Она отметила, что в этом году, несмотря на улучшение ситуации с эпидемией, положение детских лагерей стало значительно хуже. Из-за изменений ОКВЭДов многие организации этого профиля лишились даже той небольшой поддержки государства, которая была оказана в прошлом году.

"Минпросвещения рассказывает о миллиардах бюджетных трат на строительство новых лагерей, центров по типу "Орленка" и "Артекуа", но сейчас мы не можем найти несколько десятков миллиардов, чтобы не закрылись уже существующие лагеря, участки которых на побережье мечтают захватить застройщики", - отметила депутат.

Она потребовала от правительства принять меры, до конца марта определить судьбу кампании и пересмотреть коронавирусные ограничения в детских заведениях, поскольку практика показала, что детский отдых вполне безопасен в условиях пандемии COVID-19.