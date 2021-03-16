На Южном Урале на директора хлебокомбината возбудили уголовное дело из-за долгов по зарплате

На директора Копейского хлебокомбината возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам. сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, с августа 2020 г. по февраль 2021 г. подозреваемая не выплачивала заработную плату работникам предприятия. Задолженность составила более 4 млн руб.

"В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению обстоятельств происшедшего и принимаются меры для полного погашения задолженности по заработной плате", - говорится в сообщении.